Twitter, stangata da oltre 1,3 mln da Agcom per pubblicità sul gioco d'azzardo

Twitter, stangata da oltre 1,3 mln dall'Agcom

Twitter International Unlimited Company (l'azienda di X) è stata multata con 1,35 milioni di euro da Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per violazione del decreto Dignità. Ciascuno dei nove profili incriminati è stato multato con 150mila euro, per un totale di 1,35 milioni di euro.

La violazione riguardava la pubblicità per attività assimilabili al gioco d'azzardo o che consentono di vincere denaro, effettuata attraverso gli account "incriminati", caratterizzati dall'abbonamento Premium.

Questi profili avevano ottenuto il famoso "bollino blu" dopo essere stati valutati dalla società in base a criteri di completezza, uso attivo, sicurezza e veridicità. Di conseguenza, secondo Agcom, X era a conoscenza dell'uso improprio della piattaforma da parte di tali account, risultando quindi responsabile della violazione del Decreto.

L'articolo 9 del decreto Dignità vieta qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d'azzardo, su qualsiasi mezzo, compresi i social media. Recita così l’articolo 9 del decreto Dignità, che, per l’Autorità, presieduta da Giacomo Lasorella, non è stato rispettato da X. La decisione è arrivata nel corso del Consiglio di mercoledì 6 marzo e si aggiunge ai 450 mila euro con cui Google Ireland è stata multata.