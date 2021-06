U-Power Group sbarca in Borsa. Ipo per le calzature anti infortunistiche

Le calzature anti infortunistiche sbarcano in Borsa. U-Power Group, specializzato in calzature antinfortunistiche ed abbigliamento tecnico da lavoro, ha reso infatti nota la propria intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sullo Mta di Borsa Italiana. E' previsto che il flottante richiesto ai fini della quotazione sia realizzato attraverso un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero. Le azioni oggetto di Offerta saranno messe in vendita da Fin Reporter (controllata interamente dall'imprenditore Pier Franco Uzzeni, ad e presidente) che detiene attualmente il 100% del capitale sociale della societa'. Compresa la green shoe verra' messo sul mercato il 35% del capitale.

U-Power Group: lo sponsor del Monza di Berlusconi sbarca in Borsa

L'attuale stima dell'azienda, sponsor del Monza Calcio di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, è che l'Offerta venga completata entro luglio. Con la quotazione, riferisce una nota, "U-Power Group intende ottenere una maggiore visibilita' sul mercato di riferimento e accrescere la capacita' di accesso ai mercati dei capitali, con potenziale miglioramento delle opportunita' di sviluppo delle proprie attivita'". Inoltre la societa' ritiene che l'Ipo "le consentira' di perseguire il processo di trasformazione in societa' managerializzata a capitale diffuso e di coltivare il progetto di crescita sostenibile, equilibrata e nel contempo rilevante".