Assemblea Ubi Banca nomina nuovo Cda e nomina Grandi presidente

L'assemblea degli azionisti di Ubi Banca ha deciso chi farà parte del nuovo Cda per il triennio 2020-2022. Paolo Maria Vittorio Grandi è stato scelto come Presidente, Bruno Picca sarà vice presidente, Luigi Arturo Bianchi ricoprirà il ruolo di presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Del Cda fanno poi parte Gaetano Miccichè (nominato lo scorso 6 agosto consigliere delegato e direttore generale e che dovrebbe poi essere riconfermato nel prossimo cda), Paola Angeletti, Laura Vigano', Giovanni Boccolini, Giuseppe Attana', Anna Simioni, Felice Scalvini, Alessandra Vitali Rosati, Stefania Mancino, Cristina Flaim, Mario Ciaccia, Marialuisa Cicognani.