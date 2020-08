Ubi, Micciché prima mossa da capo della banca. Visita filiale a Pescia Romana

Parte dal territorio il percorso di Gaetano Micciché in Ubi Banca. Il nuovo consigliere delegato del gruppo “conquistato” da Intesa Sanpaolo si è recato questa mattina in una filiale del gruppo Ubi, nella zona di Pescia Romana, in provincia di Viterbo, alto Lazio.

Il manager, scelto dall’amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, per gestire la transizione in vista della fusione di Ubi in Ca’ de Sass, in programma nella primavera 2021, secondo indiscrezioni, è stato molto cortese con tutti i dipendenti, si è presentato e ha scambiato due chiacchiere col direttore dell’agenzia.

Ha esordito dicendo "sono un collega" e ha lasciato la filiale salutando con un "ci vedremo a fine mese". Micciché frequenta quella zona attorno a Capalbio, per le sue vacanze, da tempo. E della provincia di Viterbo è originario anche il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni.

Il leader della massima organizzazione sindacale del credito, due giorni fa, dalle colonne del Sole24Ore, aveva invitato proprio il nuovo consigliere delegato di Ubi a mostrarsi attento e sensibile verso il personale. Ecco perché la mossa di Micciché pare senza dubbio un gesto distensivo nei confronti di Sileoni.