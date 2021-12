Ubs affida la direzione finanziaria a Sarah Youngwood

Ubs, Youngwood entrerà nel comitato di direzione a Zurigo dal prossimo marzo

Cambio della guardia alla guida della finanza della banca svizzera: il gruppo ha nominato Sarah Youngwood, ex banchiera della concorrente statunitense Jp Morgan Chase, come nuovo Cfo. Dal prossimo mese di marzo Youngwood entrerà nel comitato di direzione a Zurigo, succedendo a Kirt Gardner, che ha deciso di lasciare il suo ruolo a maggio in modo da garantire una transizione ordinata.

La nuova responsabile delle finanze di Ubs è dal 2016 Cfo della divisione Consumer & Community Banking della multinazionale americana JPMorgan Chase. Dal 2020, è stata anche responsabile della funzione finanziaria dell'unità tecnologica globale della banca e del team diversità e inclusione. È laureata alla Escp Europe Business School. "Grazie al suo percorso di successo, alla sua vasta conoscenza della finanza e alla sua esperienza in varie aree bancarie Sarah è la persona perfetta per guidare il comparto finanze", ha affermato il presidente della direzione Ralph Hamers, citato nella nota.

Da parte sua Gardner ha deciso di lasciare l'istituto per impegnarsi in nuove sfide professionali. Era entrato al servizio di Ubs nel 2013 e dal 2016 era responsabile delle finanze. "Desidero ringraziare Kirt per la sua leadership, il suo impegno e l'importante contributo che ha dato a Ubs negli ultimi nove anni", ha detto Hamers. "È stato determinante nell'assicurare che la nostra azienda abbia continuato a costruire la sua forza finanziaria e che la fiducia dei clienti e degli investitori sia rimasta incrollabile in varie situazioni di mercato. È un modello e incarna la cultura di UBS. Gli auguro tutto il meglio per il futuro". Gardner collaborerà con Youngwood per assicurare il passaggio di consegne.