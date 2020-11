Ue, Bce: male il Pil nel 4° trimestre. In arrivo stretta delle banche sui fidi

Le prospettive dell'economia dell'Eurozona sono sempre più cupe con la seconda ondata della pandemia di coronavirus. Il Pil tornerà a contrarsi sensibilmente nel quarto trimestre e la Banca centrale europea e' pronta ad agire a dicembre, dopo aver attentamente valutato il contesto e tutte le informazioni e i dati a disposizione. La recrudescenza dei contagi da Covid-19 torna a porre una serie di sfide per la salute pubblica e le prospettive di crescita dell'area euro e delle economie a livello mondiale.

Le informazioni più recenti indicano che la ripresa economica perde slancio più rapidamente delle attese, dopo il forte, benchè parziale e disomogeneo, recupero dell'attività economica nei mesi estivi, si legge nel bollettino mensile della Bce, dal quale si apprende inoltre che l'incremento dei casi di Covid-19 e il connesso inasprimento delle misure di contenimento pesano sull'attività, provocando un evidente deterioramento delle prospettive a breve termine. Il perdurante aumento dei tassi di contagio da coronavirus rappresenta poi un fattore avverso per le prospettive a breve termine dell'Eurozona e condurrà', con ogni probabilita', a un significativo ridimensionamento della crescita del prodotto nell'ultimo trimestre dell'anno, come anticipato da indagini recenti, avverte la Bce.

Al tempo stesso, la ripresa continua a essere disomogenea tra i diversi settori, con quello dei servizi che si rivela il piu' duramente colpito dalla pandemia in parte a causa della sua esposizione alle misure di distanziamento sociale. In una prospettiva di piu' lungo periodo, la possibilita' di una ripresa sostenuta continua poi a dipendere, in larga misura, dall'evoluzione della pandemia e dal buon esito delle politiche di contenimento. L'incertezza riguardo all'evoluzione della pandemia attenuera' verosimilmente il vigore della ripresa del mercato del lavoro nonche' dei consumi e degli investimenti, tuttavia l'economia dell'area euro dovrebbe continuare a essere sorretta dalle condizioni di finanziamento favorevoli, dall'orientamento espansivo delle politiche di bilancio e dal graduale rafforzamento dell'attivita' e della domanda a livello mondiale.

Nell'attuale contesto in cui i rischi sono chiaramente orientati verso il basso, il Consiglio direttivo della Bce valutera' con attenzione le informazioni piu' recenti, inclusi la dinamica della pandemia, le prospettive sul rilascio di un vaccino e l'andamento del tasso di cambio. Il prossimo esercizio delle proiezioni macroeconomiche degli esperti dell'Eurosistema che si svolgera' a dicembre, puntualizza la Bce nel suo bollettino mensile, consentira' un riesame approfondito delle prospettive economiche e del quadro complessivo dei rischi.

Il Consiglio direttivo della Bce ricalibrera' quindi i suoi strumenti, ove opportuno, al fine di rispondere all'evolvere della situazione e di assicurare che le condizioni di finanziamento restino favorevoli per sostenere la ripresa economica e contrastare l'impatto negativo della pandemia sul profilo previsto per l'inflazione. Questo, puntualizza l'Istituto di Francoforte, agevolera' una stabile convergenza dell'inflazione verso il livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria. Nel frattempo, il Consiglio direttivo ha deciso di riconfermare il proprio orientamento di politica monetaria accomodante.

Per quanto riguarda l’andamento del credito bancario nell'area dell'euro di ottobre 2020, il quadro mostra un significativo irrigidimento dei criteri di concessione dei prestiti alle imprese e alle famiglie nel terzo trimestre del 2020, principalmente a causa di una piu' elevata percezione del rischio. Per il quarto trimestre le banche si attendono un ulteriore irrigidimento netto dei criteri per la concessione del credito alle famiglie e un calo della domanda di prestiti per l'acquisto di abitazioni.

"Inoltre sulla base delle indicazioni degli istituti di credito - recita il bollettino - i programmi di acquisto di attivita' condotti dalla Bce (Qe e Pepp) e la terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a piu' lungo termine (Ltro-III) hanno avuto un impatto positivo sulla posizione di liquidita' delle banche e sulle condizioni di finanziamento sul mercato.

Gli intermediari hanno anche segnalato che, unitamente al valore negativo del tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, tali misure hanno contribuito ad allentare i criteri di concessione del credito bancario con conseguenti effetti positivi sui volumi dei prestiti". Allo stesso tempo - prosegue il bollettino - le indicazioni delle banche suggeriscono che gli acquisti di attivita' da parte della Bce e il tasso negativo sui depositi presso la banca centrale hanno avuto un impatto sfavorevole sul loro margine di interesse, mentre un'ampia percentuale di istituti ha segnalato che il sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve introdotto dalla Bce ha avuto effetti positivi sulla loro redditivita'.