Un milione di posti di lavoro in più, boom di contratti a tempo indeterminato

Boom di contratti a tempo indeterminato

A dicembre 2023 si registra una crescita, rispetto a dicembre 2019, delle posizioni di lavoro a tempo indeterminato pari a 1.099.000 unità. Lo rileva l'Inps nell'osservatorio sul precariato spiegando che l'incremento delle altre tipologie contrattuali, sempre nel medesimo quadriennio, è stato pari a 497.000 unità.

Nel complesso i posti di lavoro in più sono stati 1.595.265. Come riporta l’Ansa, la crescita occupazionale è stata trainata con maggiore intensità nel Nord del paese dal tempo indeterminato: per il periodo il 2019-2023 la quota dei contratti stabili risulta pari al 73% dei contratti totali con 540.568 su 740.041 complessivi nell'area.