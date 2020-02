Un venerdì 'infetto' per le Borse Ue. Milano -3,58% sotto quota 22mila

Le Borse europee chiudono a picco e perdono oltre il 3,5%, in quella che per i mercati azionari globali e' la peggiore settimana dal 2008. Il timore di una pandemia affossa i listini e anche Wall Street scende a precipizio, con i tre listini che arretrano circa il 2%, dopo aver essere scesa oltre il 4%. Intanto in Europa gli indici recuperano un po' nel finale e Londra cala del 3,11% a 6.584 punti, Milano del 3,58% a 21.984 punti, Francoforte del 3,93% a 11.881 punti, Parigi del 3,38% a 5.309 punti. L'indice europe Stoxx 50 chiude in discesa del 3,62%. Il coronavirus non e' piu' un'emergenza prioritariamente cinese: per il terzo giorno consecutivo i dati di contagio fuori dalla Cina hanno superato quelli all'interno. L'indice Vix, una delle misure piu' attentamente osservate sulla volatilita' dei listini e' salito sopra i 42 punti, al top dall'ottobre 2011. Il rendimento dei Treasury Usa a 10 anni e' crollato di oltre un quarto di punto percentuale questa settimana, scendendo sotto per la prima volta sotto l'1,2%.



IL TONFO A PIAZZA AFFARI - Anche l'ultima seduta della settimana di Piazza Affari si chiude in netto calo: il Ftse Mib ha fermato le contrattazioni in ribasso del 3,58%, sfondando al ribasso quota 22mila punti. Le vendite non risparmiano nessun settore e sono appena tre i titoli del paniere principale che chiudono in territorio negativo. Pesanti i bancari con Bper che perde circa 4,75 punti percentuali ed Unicredit che lascia sul terreno il 3,87%. Affondano anche i titoli piu' difensivi, come quelli di reti e utilities: male Hera e Snam.



Nei petroliferi limita i danni Saipem (-1,44%); fra gli industriali si salva Prysmian (+0,42%), soffre l'auto ma ad essere particolarmente venduta e' Leonardo (-4,13%). Nel lusso si avvicina alla parita' Moncler; e' brillante Amplifon. Telecom Italia, fra i titoli che hanno retto meglio durante la settimana, chiude a -5,1%. Male anche Atlantia, che oltre alle incertezze sul dossier Autostrade, ora paga i cali di traffico su strade e aeroporti.



PIOGGIA DI VENDITE SUI TITOLI DI STATO - Ancora vendite sui titoli di Stato dell'Italia, il un clima di accentuato allarmismo globale per l'epidemia di coronavirus. I rendimenti dei Btp a 10 anni, che si muovono nella direzione opposta al prezzo, sono saliti all'1,13% e il differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi equivalenti, lo spread ha chiuso in ampliamento a 174 punti base.