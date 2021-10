Unicredit, accordo con i sindacati su uscite anticipate e assunzioni

UniCredit, accordo con sindacati su uscite anticipate e assunzioni

Unicredit ha firmato con i sindacati un'integrazione dell'accordo relativo al fronte occupazionale del piano Team23, che prevede la possibilita' per 350 dipendenti del gruppo di anticipare l'uscita volontaria, anche incentivata, a partire dal prossimo 1 dicembre. L'intesa non riguarda però il personale di rete; la banca e i rappresentanti dei lavoratori, inoltre, confermano "la validita' dell'impianto che prevede una nuova assunzione ogni due uscite volontarie". Gli ingressi saranno sulla rete fisica di filiali e "si realizzeranno comunque entro e non oltre il primo trimestre 2022".

Unicredit, accordo con Confagricoltura per facilitare l'accesso al credito

Unicredit e Confagricoltura hanno firmato un accordo finalizzato a mettere in atto un'azione congiunta e sinergica per facilitare l'accesso al credito e accelerare i processi di innovazione e transizione ecologica delle imprese agricole italiane. La collaborazione, spiega una nota, "riguarda in particolare il sostegno e la valorizzazione, tramite specifiche iniziative creditizie e servizi consulenziali dedicati, delle filiere agricole e delle reti di impresa, nonche' la promozione e lo sviluppo di progetti legati all'innovazione, all'agritech e a migliorare la sostenibilita' del business delle aziende del comparto, in ottica Esg".