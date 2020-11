Unicredit, Cda ha verificato e accertato requisiti Padoan

Il consiglio di amministrazione di Unicredit, dopo il parere favorevole del comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability, ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del consigliere Pietro Carlo PADOAN, cooptato il 13 ottobre scorso.

Al termine delle verifiche, non sono emersi rapporti tali da incidere sull'indipendenza del nuovo amministratore, si spiega dalla banca. A seguito della sua nomina a consigliere di Unicredit, PADOAN ha presentato ieri le proprie dimissioni dalla carica parlamentare, dopo che la giunta per le elezioni ha certificato l'incompatibilità delle cariche. Il cda dell'istituto ha nominato PADOAN componente del comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability e il consigliere Diego De Giorgi componente del comitato Remunerazione