Unicredit, lo show del piccolo azionista all'assemblea: "Generali, Banco Bpm, Deutsche Bank? La butto là..."

Unicredit, "Deutsche Bank, la butto là ma neanche tanto": lo show del piccolo azionista

Milano, Assemblea di Unicredit. Un piccolo azionista, come racconta l'AdnKronos, prende la parola con tono fermo, deciso a lanciare un messaggio al consiglio di amministrazione e, soprattutto, all’amministratore delegato Andrea Orcel: “Io vi chiedo di porre in discussione, su proposta del dottor Orcel, la possibilità di una Ops su Generali per arrivare al 29,9%” dichiara, facendo scivolare nella sala un brivido d’attenzione. Un suggerimento che riecheggia l’impegno già profuso da Unicredit su Banco Bpm, al punto che il piccolo socio non esita a collegare le due operazioni: “Lo stesso impegno riservato a Bpm, di cui abbiamo già parlato, di cui credo che vi abbia parlato anche più diffusamente il dottor Orcel.”

Poi, il riferimento diretto al recente incontro con il governo: “Qualche giorno fa lei ha avuto un incontro con il governo, che credo abbia confermato il Golden Power.” Un’allusione che lascia intendere scenari di espansione strategica. Ma il vero colpo arriva con la sua raccomandazione finale, diretta a chi si occupa del piano di remunerazione: “Se quest'operazione andrà a buon fine, non utilizzatela per aumentare ulteriormente lo stipendio del dottor Orcel". Poi la proposta finale: "Deutsche Bank, la butto là, ma neanche tanto".