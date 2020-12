Unicredit, Mustier rinuncia alla buonuscita milionaria. Incasserà solo il Tfr

Finisce l'era Mustier ad Unicredit. Accordo raggiunto per la chiusura del rapporto tra il board e il ceo, che resterà in carica fino ad aprile. Mustier - si legge sul Corriere della Sera - lascerà Unicredit senza buonuscita ma solo con il Tfr da direttore generale e le 486.391 azioni maturate nel piano di incentivazione al 2019 che riceverà nel 2024 (oggi 3,6 milioni di euro), mentre non prenderà quelle del piano attuale. La partita di Unicredit si incrocia con quella di Mps, dato che toccherà al nuovo ceo di trattare l’eventuale fusione. L’operazione verrebbe agevolata dai benefici fiscali (l’uso delle cosiddette «Dta» per 2 miliardi netti) inseriti in manovra di bilancio. Un vertice di maggioranza con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il dg del Tesoro, Alessandro Rivera è servito la settimana scorsa a fare il punto sugli effetti dell’articolo 39 della manovra.