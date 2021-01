UniCredit si classifica per il quarto anno il miglior posto in cui lavorare

UniCredit, il luogo migliore in cui lavorare per il quarto anno di fila

UniCredit, per il quarto anno consecutivo, viene confermata in quanto Gruppo come il miglior posto in cui lavorare. Secondo la ricerca annuale condotta dal Top Employers Institute la banca ha ottenuto tale riconoscimento in cinque paesi: Austria, Italia, Germania, Ungheria e Russia. La certificazione di Top Employers Europe è stata data tenendo conto del rapporto tra azienda e personale e delle politiche attuate nel campo delle risorse umane.

La ricerca ha poi preso in considerazione sei macroaree come: People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being e Diversity & Inclusion. Paolo Cornetta, responsabile di Gruppo Human Capital, afferma: “Ricevere anche quest’anno la certificazione Top Employers Europe dimostra come, anche in momenti complessi e difficili come quello che stiamo vivendo, UniCredit continui a sostenere lo sviluppo delle sue persone, creando un ambiente di lavoro positivo, dove tutti i dipendenti possano sentirsi pienamente coinvolti e contribuire al successo del Gruppo.”