Unicredit vince il primo round contro Gazprom nella causa da 430 milioni

Unicredit guadagna un vantaggio nella complessa situazione con la Russia. Affronta il titanico Gazprom, colosso dell'economia moscovita. Ruskhimalyans, affiliata di Mosca, ha intentato una causa contro la banca italiana per recuperare 45,7 miliardi di roubles, pari a 430 milioni di euro.

La disputa riguarda un progetto nel porto di Ust-Luga bloccato dalle sanzioni dell'UE dopo l'invasione dell'Ucraina. Dopo la sospensione del progetto, Unicredit ha rifiutato di pagare le garanzie bancarie, portando allo scontro con la controllata di Gazprom. Lo riporta Milano e finanza. Deutsche Bank e Commerzbank sono state soggette a provvedimenti simili, rispettivamente di 210 e 7,5 milioni di euro.

Inizialmente il caso è stato portato davanti alla Corte di Arbitrato di San Pietroburgo, ma Unicredit ha ottenuto un'ingiunzione a Londra, citando un arbitrato in Francia secondo il contratto. RusKhimAlyans ha tentato di ribaltare questa decisione presso la Corte Suprema britannica senza successo. Ora la vertenza sarà risolta da un ente occidentale, potenzialmente meno favorevole al colosso russo. Unicredit monitora attentamente la situazione in Russia, rimanendo uno dei principali gruppi finanziari europei nel paese. Tuttavia, la BCE sta spingendo perché Unicredit riduca le attività in Russia, seguendo le richieste simili fatte alla Raiffeisen Bank International (RBI).

Nel 2022 e nei primi mesi del 2023, Unicredit ha ridotto la sua esposizione alla Russia del 66%, pari a circa 4,1 miliardi di euro. Questa strategia è stata mantenuta nei trimestri successivi. La BCE continua a esercitare pressioni sulle banche attive in Russia, citando un aumento dei rischi reputazionali, legali e finanziari. Intanto, Unicredit ha ricevuto il premio di Migliore Banca in Italia 2024 da Global Finance ed Emea Finance. Il gruppo ha ricevuto anche riconoscimenti come Migliore Banca, Migliore Banca d'Investimento e Migliore Banca per la Sostenibilità nell'Europa Centro-Orientale da Emea Finance.