UniCredit: nominata Miglior Banca in Italia e in Europa Centro Orientale

UniCredit annuncia di essere nominata Miglior Banca in Italia e in Europa Centro Orientale da Global Finance ed EMEA Finance

UniCredit continua a consolidare la sua posizione di rilievo nel panorama bancario internazionale, aggiudicandosi prestigiosi premi da parte di autorevoli pubblicazioni finanziarie. Il 2024 si apre con una serie di riconoscimenti di grande prestigio per UniCredit, che si conferma come punto di riferimento nel settore bancario italiano ed europeo. Global Finance ed EMEA Finance hanno assegnato a UniCredit il titolo di "Best Bank in Italy 2024", confermando l'eccellenza della banca sul territorio nazionale.

Ma le lodi per UniCredit non si fermano qui: EMEA Finance ha ulteriormente onorato l'istituto bancario assegnandogli i titoli di "Best Bank", "Best Investment Bank" e "Best Bank for Sustainability" nell'Europa centro-orientale (CEE), riconoscimenti che testimoniano l'impegno costante di UniCredit verso la sostenibilità e l'eccellenza nei servizi finanziari. Non solo nell'Europa centro-orientale, ma anche in Germania UniCredit ha ottenuto un importante riconoscimento come "Best Investment Bank", confermando la sua presenza e competenza anche in uno dei mercati più dinamici e competitivi del continente.

Gli Euromoney Private Banking Awards 2024 hanno visto UniCredit primeggiare come "Best International Private Bank" e "Best Bank for High-Net-Worth" in Europa centro-orientale, confermando la capacità della banca di offrire servizi di altissimo livello anche nel settore del private banking. Questi prestigiosi riconoscimenti si aggiungono a una serie di premi già ricevuti da UniCredit nella seconda metà del 2023 da parte di importanti istituzioni finanziarie come The Banker e Euromoney, confermando la rinnovata posizione di leadership dell'istituto bancario europeo.

L'ottima performance di UniCredit è il frutto degli obiettivi ambiziosi del piano strategico "UniCredit Unlocked" e dell'impegno incessante della banca nell'offrire servizi finanziari orientati alle diverse esigenze dei clienti. Grazie a una costante ricerca dell'eccellenza e alla capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, UniCredit si conferma come un punto di riferimento nel panorama bancario internazionale, pronta a soddisfare le sfide del futuro con innovazione e determinazione.