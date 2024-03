Unilever scorpora unità gelati: il Magnum andrà da solo, 7.500 posti tagliati

Magnum "andrà" da solo, Unilever scorpora unita' gelati

Unilever ha intenzione di scorporare la sua unità di gelati, che comprende marchi popolari come Magnum e Ben & Jerry's. La multinazionale britannica lo ha annunciato nell'ambito di un nuovo programma di riduzione dei costi che avra' un impatto su 7.500 posti di lavoro.

Lo spin off iniziera' immediatamente e dovrebbe concludersi entro la fine del 2025. L'azienda ha lanciato un programma che prevede un risparmio totale sui costi di circa 800 milioni di euro nei prossimi tre anni; i costi totali di ristrutturazione dovrebbero essere pari a circa l'1,2% del fatturato.

"La separazione delle attività ice cream creerà un business leader a livello mondiale, che opera in una categoria altamente attrattiva, con marchi che insieme hanno realizzato un fatturato di 7,9 miliardi di euro nel 2023", afferma Unilever, la cui divisione ice cream possiede 5 dei primi 10 marchi mondiali per vendita tra cui Walls (che include il Cornetto).

Come spiega Radiocor, il titolo della multinazionale dei beni di consumo attorno alle 11 segna un progresso del 3,7% a 3954,5 pence, portandosi in vetta all’indice Ftse 100 che intanto è marginalmente sotto la parità. Unilever, proprietaria di oltre 400 marchi nell’alimentazione, nelle bevande, nei prodotti per l’igiene e la casa, ha spiegato di avere deciso di separarsi dalla divisione gelati, perché ha “un modello operativo molto diverso” dal resto del gruppo e la scissione permetterà quindi a Unilever di “diventare una società più semplice e focalizzata”.