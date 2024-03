Moncler, la famiglia Rivetti cede 3,23 mln di azioni. La Borsa non gradisce

Moncler, i Rivetti cedono 3,23 milioni di azioni Moncler a 67 euro

La famiglia Rivetti si "sveste" e vende 3,23 milioni di azioni Moncler a 67 euro, con uno sconto del 3,21% rispetto all'ultima chiusura. I Rivetti, in un accelerated book building, hanno operato attraverso il veicolo Grinta. La Borsa al momento non gradisce e il titolo è sceso del 2,02%.

Grinta ha inoltre stipulato con JPMorgan un contratto derivato collar con scadenza media di tre anni, a copertura di un massimo di 6,125 milioni di azioni Moncler. Relativamente a questa operazione, in un collocamento Delta, JPMorgan ha in corso un collocamento su ulteriori 5,175 milioni di azioni Moncler sempre a 67 euro per azione. Le azioni erano salite del 10,7% nell'ultimo mese

Moncler S.p.A. produce piumini di lusso. Il gruppo propone anche capi di abbigliamento invernali, calzature, borse e accessori. Nel 2022, la società di cui Remo Ruffini è presidente e amministratore delegato ha fatturato 2.602.890 euro con un utile netto di 606.706 euro. Ruffini vanta il 23,7% delle azioni attraverso la Double R S.r.l.