Unipol chiude il 2024 con conti in crescita e sostiene l'Ops di Bper sulla Pop Sondrio

Unipol, in 2024 utile gruppo a 1,1 mld (+5,3%)

Nel 2024 il gruppo Unipol ha registrato un risultato netto consolidato pari a 1,119 miliardi di euro (+5,3% rispetto al 2023). Il risultato netto del gruppo assicurativo è stato pari a 860 milioni di euro (+12% rispetto al 2023). La raccolta diretta assicurativa è stata di 15,6 miliardi di euro (+4,6% rispetto al 2023). E' quanto emerge dai dati diffusi oggi da Unipol.

Unipol, dividendo proposto 0,85 euro per azione

Il dividendo proposto dal Cda di Unipol è di 0,85 euro per azione per un dividend yield del 6,2%.

Unipol sostiene Ops di Bper su Pop Sondrio

Unipol sostiene l'Ops di Bper sulla Banca popolare di Sondrio. E' quanto emerge dal comunicato del gruppo, nel quale si legge che il Cda condivide "il razionale strategico e industriale dell’operazione, che coinvolge due istituti di credito con radici comuni e legati da una pluriennale condivisione di società prodotto in diversi ambiti di attività: dal risparmio gestito, al leasing e alle assicurazioni".

"Tenuto anche conto dell’accelerazione del processo di consolidamento del settore bancario italiano attualmente in corso", il gruppo sottolinea "l’importanza, sia per Bper che per Bpso di intraprendere - auspicabilmente con spirito costruttivo da entrambe le parti - un processo aggregativo che consentirà di rafforzare le dimensioni e il posizionamento competitivo nonché di favorire le evoluzioni delle stesse, con positivi riflessi anche sulle attività industriali in comune con il gruppo Unipol, valorizzando al contempo i tradizionali legami con i territori di riferimento, segno distintivo della storia di entrambi gli istituti".

Unipol: superati target piano 2022-24, utile 2,9 mld (+28,6%)

Il gruppo Unipol fa sapere di aver "superato gli obiettivi del piano strategico 2022-2024". E' quanto si legge nel comunicato del gruppo. Il gruppo specifica che nel triennio, "analogamente ai Piani strategici precedenti, sono stati raggiunti e superati i target di redditività, solidità patrimoniale e remunerazione per gli azionisti fissati nel Piano Opening New Ways, con utili cumulati reported del gruppo Unipol pari a 3.316 milioni di euro e utili netti cumulati normalizzati pari a 2.957 milioni di euro contro i 2.300 milioni di target di Piano (+28,6%) e l’erogazione di dividendi cumulati previsti per 1.283 milioni di euro (+33,8% rispetto ai 958 milioni di target di Piano)".

Unipol, raccolta assicurativa 15,6 mld (+4,6%)

(Nel 2024 la raccolta diretta assicurativa di Unipol è stata pari a 15,6 miliardi di euro, con un incremento del 4,6% rispetto al 2023. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dal gruppo. Crescita significativa nel ramo danni a 9,2 miliardi di euro (+7,7%). In crescita dello 0,6% il ramo vita a 6,4 miliardi di euro.