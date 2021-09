Università, stop alle tasse per studenti con ISEE fino a 22mila euro

Stop alle tasse per studenti con ISEE fino a 22mila euro. Sì, a partire da quest’anno accademico (2021/2022) sarà tutto vero: a prevederlo è il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca che stabilisce 165 milioni di euro aggiuntivi al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, stanziati con la Manovra 2021. Ci sono due possibilità: l’esonero totale e l’esonero parziale. Vediamo nel dettaglio come ottenerli.

L’esonero totale dalle tasse è previsto per quelli studenti che appartengono a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 22mila euro.

Per gli iscritti dal secondo anno in poi, bisogna essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Bilancio del 2017, ovvero: se iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno.

Oppure, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, se hanno conseguito, entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari, mentre nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo se hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Per quanto riguarda, invece, l’esonero parziale, è prevista l’applicazione per quegli studenti che rientrano in un ISEE compreso tra 22.000 e 30.000 euro.

Dunque, l’ammontare dell’esonero è stato progettato in modo che vari in relazione alla fascia ISEE: per ISEE superiori a 22.000 euro ma inferiori o uguali a 24.000 la riduzione del contributo è dell’80%, tra i 24.000 e 26.000 compresi è del 50%, tra 26.000 e 28.000 compresi la riduzione del contributo è del 25%, mentre del 10% per ISEE tra 28.000 e 30.000 euro compresi.