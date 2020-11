Ups scommette sull’Italia, inaugurata una nuova base logistica a Prato

Ups, l'inaugurazione della nuova base a Prato

Ups inaugura un nuovo centro logistico nel cuore di Prato. L'azienda Ups è una delle maggiori società di spedizioni di pacchi al mondo. Il Managing Director di Ups Italia, Karl Haberkorn, spiega al Sole 24 Ore le ragioni dell’investimento: “Abbiamo scelto Prato per la sua posizione strategica, ben collegata alle autostrade che portano alle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e all’area pratese stessa. Inoltra, la nuova struttura si colloca alla prossimità di molti centri business della regione, consentendo un ulteriore potenziamento dei collegamenti della rete Ups. La Toscana è una delle regioni italiane che si distinguono maggiormente nell’export: secondo fonti Ice, nel 2019 ha registrato la crescita più alta delle esportazioni con un incremento del 15,6%. Sul territorio troviamo multinazionali e Pmi che operano nel settore della moda, del lusso, del tessile e non solo".

Ups, l'obiettivo è far crescere l'export toscano

Sempre in base a quanto si apprende dalle dichiarazioni fatte al Sole 24 Ore, la nuova base logistica ha come obiettivo di soddisfare la crescita dell’export toscano e di continuare a mettere in contatto le Pmi locali con i loro clienti in tutto il mondo, permettendo di raggiungere in 24 ore Parigi, Londra e New York e i mercati asiatici come la Cina in 72 ore. L’impianto copre una superficie di 8mila metri quadrati e dispone di una tecnologia di scansione, smistamento e movimentazione che consente di spostare rapidamente i pacchi all’interno della struttura, acquisendo al tempo stesso dati per aumentare l’accuratezza della consegna. Continua Haberkorn: “Quando due anni fa abbiamo posato la prima pietra di questo nuovo centro, nessuno poteva prevedere il ruolo essenziale che le aziende di logistica come Ups avrebbero svolto a sostegno dell’economia globale. Oggi non solo inauguriamo una nuova struttura, ma invitiamo anche un messaggio ai nostri clienti in Italia: siamo qui per sostenervi nella ripresa delle esportazioni”.

Il nuovo progetto rientra nel piano di investimento europeo pluriennale di Ups, del valore di 2 miliardi di dollari, volto a modernizzare e espandere il network dell’azienda in tutto il continente. Altri investimenti del 2020 in Europa, che fanno parte di questo programma, si apprende dal Sole 24 Ore, includono la recente apertura di un nuovo hub sostenibile da 40 milioni di euro a Barcellona e l’avvio dei lavori di una importante e tecnologicamente avanzata base logistica da 160 milioni di euro a Hannover in Germania.

Il ruolo dell'Italia nella strategia globale è secondo il manager questa: “Ups serve clienti in più di 220 Paesi e territori in tutto il mondo e tra le sue priorità c’è quella di consolidare il suo ruolo di partner logistico per la crescita delle piccole e medie imprese, segmento chiave, che ha registrato un aumento dei volumi a livello globale del 25,7 % sulle rotte migliorate". L’Italia svolge quindi un ruolo fondamentale, caratterizzata da un’economia di Pmi, che rappresentano il 92% delle imprese nazionali e che generano il 50% del valore dell’export del Paese (20% per Francia e Germania).