Urso benedice la fibra ottica: "Fondamentale per lo sviluppo del Paese"

Urso: "Fibra ottica vitale per l'Italia"

"La diffusione capillare della fibra ottica è l'unico vero abilitatore per la diffusione di nuovi servizi usufruiti su rete fissa e su rete mobile che deve rispondere a criteri di altissima qualità e stiamo provvedendo a intervenire con delle misure ad hoc, che non avevano trovato consenso nel precedente governo, per rilanciare le imprese del settore nazionale. Lo faremo a breve con una norma legislativa per aiutare la produzione nazionale, così come hanno fatto altri competitori internazionali non solo gli Usa ma paesi a noi molto vicini, a cominciare dalla Francia". Lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell'audizione in commissione Trasporti della Camera sulle linee programmatiche in materia di comunicazioni.



"Una veloce infrastrutturazione del Paese - ha spiegato Urso - è prodromica a qualsiasi altra azione, visti i nuovi paradigmi delle telecomunicazioni ormai non solo meramente vettore trasmissivo ma conditio sine qua non per offrire tutti quei servizi specializzati che richiede capacità della banda sempre più elevata, tempi di latenza ridotti e capacità di connettere un numero sempre più elevato di dispositivi".