Urso: "Nucleare? Newco con partnership estera. L'auto un problema di tutta l'Europa"

Nucleare: Urso, a breve Newco italiana con partnership estera

"Stiamo lavorando a una Newco italiana con partnership tecnologica straniera, che consenta a breve, e per breve intendo dare l'annuncio nei prossimi mesi, di produrre in Italia reattori nucleari di terza generazione per poi installarli dove le imprese lo chiedono, ovunque nel mondo. E certamente anche in Italia". Lo ha detto il ministro per le Imprese e del made in Italy Adolfo Urso al Forum di Cernobbio. "Dobbiamo fare del nostro Paese un leader nella produzione di nucleare di terza generazione e poi di quarta generazione. Questo e' un piano industriale", sottolinea Urso.

Urso, 'l'auto non è un problema solo italiano, è europeo'

"L'auto non è un problema italiano, è europeo". Lo afferma il ministro dello Sviluppo e del Made in Italy Adolfo Urso sottolineando che "il Green Deal così come è stato disegnato è fallito e l'industria europea è al collasso e non riesce a raggiungere i suoi obiettivi senza importanti risorse pubbliche". "In Germania - ricorda - hanno annunciato la chiusura di 2 stabilimenti e se non vogliamo che gli operari invadano le strade delle capitali europee così come hanno fatto recentemente gli agricoltori, bisogna decidere, non si possono aspettare 2 anni, restando nell'incertezza".

Secondo il ministro delle Imprese e delle Attività produttive "è necessario rivedere tempistiche e modalità per il percorso verso l'elettrico". "Chiederò all'Europa - spiega - con il saggio pragmatismo che muove il governo Meloni fin dall'inizio, di coniugare la sostenibilità ambientale e quella economica e sociale del sistema produttivo". "Non si possono aspettare 2 anni e sospendere tutti gli investimenti - conclude - bisogna decidere ora all'inizio della legislatura. Una revisione che deve portare a tempi e modalità sostenibili con neutralità tecnologica ponendo fine all'ideologia quasi religiosa del tutto elettrico".

Ue: Urso, il 25 presento a Ue anticipo revisione auto green

"Sulla questione" auto "ho intenzione di parlarne nel meeting che la presidenza di turno ungherese ha organizzato per il 25 settembre a Bruxelles sul settore. Io interverro' presentando all'industria e agli attori istituzionali la richiesta di anticipare la revisione sullo stop ai motori termici al 2025 rispetto alla data prevista del 2026. E il giorno successivo la presentero' al consiglio sulla competitivita' che si terra' sempre a Bruxelles". Lo ha annunciato il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Forum di Cernobbio, precisando che non ha ancora consultato altri ministri, perche' aspetta l'insediamento del nuovo governo francese.

"Io vorrei proporre in Europa un approccio responsabile perche' il processo del green deal prevede una clausola di revisione entro la fine del 2026 ma chiunque conosca il sistema produttivo sa che gli investimenti si fanno se c'e' certezza - ha aggiunto -. Noi rischiamo il collasso dell'industria automobilistica europea, incapace di sostenere il rischio che le e' stato imposto senza adeguate risorse e investimenti pubblico".

Ecco perche' "Chiedo di anticipare questa decisione - ha aggiunto - perche' se lasciamo l'incertezza fino al 2026 si rischia un'ondata di scioperi e proteste europee come hanno fatto gli agricoltori e rischiamo il collasso". "Per questo chiedero' l'anticipo per la prima parte del prossimo anno, per rivedere il processo la tempistica e la modalita' per giungere alla sostenibilita' ambientale nel nostro continente". A quel punto secondo il ministro: "se si vogliono mantenere tempi stringenti occorre sostenere l'industria con imponenti risorse pubbliche europee, con un piano tipo Pnrr per l' automotive e comunque la tempistica deve essere adeguata alla sostenibilita' economica produttiva e sociale del nostro Paese".