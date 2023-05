Usa, a Enel un maxi sconto fiscale da 180 milioni. Biden premia Cattaneo

Usa, il progetto di Enel e gli sgravi fiscali da milioni di dollari

Gli Usa hanno deciso di riconoscere uno sconto fiscale a Enel-3Sun. Si tratta di un bonus quantificato in circa 180 milioni di dollari. La decisione arriva dallo Stato dell'Oklahoma che darà così il benvenuto - si legge su Milano Finanza - alla nuova gigafactory. Lo ha comunicato il governatore repubblicano in merito alla realizzazione di una fabbrica di pannelli solari del gruppo guidato da Flavio Cattaneo, neo amministartore delegato del colosso elettrico. L'azienda che sorgerà in Oklahoma sarà una copia di quella che è già in attività a Catania.

Lo sconto fiscale - prosegue Milano Finanza - rientra nell'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, norma varata dall'amministrazione di Biden. Si tratta di un'iniziativa a sostegno delle energie rinnovabili per cui il presidente Usa ha deciso di investire ben 375 miliardi di dollari. Proprio questo incentivo avrebbe convinto Enel ad investire negli Usa. Da qui l'annuncio fatto pochi giorni fa sulla scelta della nuova sede, appunto in Oklahoma. Rispettati tutti i parametri richiesti per ottenere il bonus, spesa in conto capitale di 1,8 miliardi e almeno 1.400 occupati. La nuova fabbrica di pannelli solari ne prevede addirittura 1.900.