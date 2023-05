Enel, Scaroni: "Non sono amico di Putin. Un paese della Nato specula sul gas"

Enel, Scaroni: "Il governo Berlusconi era stato informato su Gazprom"

Paolo Scaroni, neo presidente di Enel affronta due temi caldi: i rapporti con la Russia e il gas. Il dirigente respinge tutte le accuse sul presunto stretto legame tra lui e Putin: "Non è vero - dice Scaroni a Repubblica - non siamo amici, non mi sento vicino al presidente russo". Al contrario, all’epoca in cui firmò con Eni gli accordi sul gas russo con Gazprom ebbe l'ok del governo Berlusconi e della Nato. E quando ha visto Putin a Trieste era "con l'allora presidente del Consiglio Enrico Letta. Fu un incontro ufficiale, come tutti gli altri in cui l’ho visto. Erano partner commerciali dell'Italia. Come lo erano di tutti i principali Paesi europei. Pensavo che fossero fornitori affidabili, come lo pensava Angela Merkel e il cancelliere austriaco".

Scaroni entra nello specifico e affronta il tema dell'attuale prezzo del metano, svelando un fatto inedito: "Se c’è qualcuno che specula sul gas? Nel momento in cui Paesi come la Norvegia approvavano, in seno alla Nato, le sanzioni alla Russia, - prosegue Scaroni a Repubblica - sapevano che Putin avrebbe reagito alzando il prezzo del gas. E loro che esportano gas, potevano fare in modo che il rincaro non gravasse sui loro partner. Perché la Norvegia deve venderci i suoi 120 miliardi di metri cubi di gas all'anno a un prezzo molto più alto di quello a cui lo vendeva prima dell'invasione russa in Ucraina?". Proprio il fondo sovrano della Norvegia si era opposto a Scaroni alla presidenza di Enel.