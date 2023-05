Assemblea Enel, vince la lista del Tesoro: Scaroni presidente, Cattaneo ad

Assemblea Enel, nessun consigliere da Covalis

Niente blitz dell’hedge fund Covalis Capital per l’Enel: a conquistare la maggioranza dei voti, nell’assemblea che oggi pomeriggio ha rinnovato il consiglio, è stata la lista presentata dal Tesoro che ha ottenuto il 49,10% dei voti: suoi 6 consiglieri su 9 incluso l’amministratore delegato che sarà Flavio Cattaneo. Seconda è arrivata la compagine del comitato dei gestori, sotto l’egida di Assogestioni, a cui è andato il 43,49% delle preferenze. Nel gioco dei quozienti non basta a Covalis il 6,94% raccolto tra il capitale rappresentato in assemblea: il fondo resta quindi fuori dal Cda. Paolo Scaroni è stato confermato presidente del colosso energetico. Secondo quanto emerso dall'assemblea Enel ha chiuso il bilancio 2022 con un utile netto di 5,4 miliardi di euro e al dividendo di 40 centesimi. A favore del bilancio hanno votato il 99,59% mentre a favore del dividendo hanno votato il 98,89%. L'assemblea, con il 98,49% a favore, ha approvato il piano di buy back fino a 2 miliardi di euro.