Usa, Amazon: 34 mld investiti nel 2020 ma ai dipendenti briciole…

Amazon ha annunciato che il Progressive Policy Institute (Ppi) ha classificato l'azienda come la numero 1 delle aziende americane che investono in America. Per il secondo anno di fila, Amazon è stata messa al primo posto nella lista "Investment Heroes" del Ppi, uno studio annuale che identifica le 25 migliori aziende americane che investono negli Stati Uniti.

Ppi stima che Amazon ha investito 34 miliardi di dollari nelle infrastrutture americane nel 2020, il che ha portato alla creazione di più di 400.000 posti di lavoro diretti da parte di Amazon solo l'anno scorso. "Abbiamo una lunga storia di investimenti negli Stati Uniti, e nel 2020, abbiamo raddoppiato i nostri investimenti per continuare a fornire ai nostri clienti e sostenere l'economia americana", ha sottolineato Holly Sullivan, vice presidente di Worldwide Economic Development di Amazon. "Amazon e il resto degli Investment Heroes stanno facendo da apripista per come dovrebbero essere gli investimenti aziendali in America", ha spiegato Michael Mandel, capo stratega economico del Progressive Policy Institute.

Secondo Mandel, questo tipo di investimento non è solo critico nel guidare la creazione di posti di lavoro ad alta produttività e ben pagati, ma aiuta anche a contenere l'inflazione creando più offerta. "Uscendo dalla pandemia, il nostro governo ha bisogno di essere concentrato sul mantenere l'inflazione a bada, e il continuo investimento da parte di aziende come Amazon è esattamente ciò che aiuterà a farlo", ha notato.