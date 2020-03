Usa. Il ribasso Fed di mezzo punto non basta a Wall Street -3%

La Federal Reserve a sorpresa, sotto la minaccia dei danni economici che potrebbe creare il Coronavirus, ha abbassato il costo del denaro di mezzo punto. Un’operazione fatta con forza , la prima riduzione dopo il disastro economico del 2008 che fu di un quarto di punto, ma che sembra non essere stata sufficientemente forte per convincere i mercati.

Infatti la manovra si è riflessa solo momentaneamente sulla Borsa. Dopo una prima fiammata positiva gli indici di Wall Street sono tornati a ribassare del 3%.

Se per Lehman Brothers fu un operazione emergenziale di salvaguardia, in questo caso si tratta di un’operazione, sempre emergenziale, ma preventiva.“ Il Coronavirus-conferma un comunicato della FED- prefigura rischi economici crescenti e noi stiamo monitorando da vicino lo sviluppo. Immaginiamo di usare tutti gli strumenti a disposizione per appoggiare l’economia’.

Fed abbassa di mezzo punto il costo del denaro

La manovra sembra non essere piaciuta nemmeno al Presidente Donald Trump.

Da tempo in frizione con il capo della Fed, Jerome Powell, il Presidente avrebbe desiderato un ribasso più deciso ‘La nostra Riserva Federale-ha twittato il tycoon- ci fa pagare tassi più alti di molti altri, quando invece dovremmo pagare molto meno. E’ difficile muoversi in queste condizioni per molti nostri esportatori e pone gli Stati Uniti in uno svantaggio competitivo. Si dovrebbe abbassare i tassi in una maniera più decisa’.

Pure qualche osservatore non ha risparmiato commenti dubbiosi riguardo la vera efficacia della misura ’ Pensiamo che altre Banche Centrali , riducendo tassi e aggiungendo liquidità immaginino di preservare l’eco ma i rischi rimangono perché il virus si allarga e i timori di crescita persistono’.

Gli ambienti economici americani sono convinti che l’impatto economico peggiore si avrà soprattutto nelle imprese turistiche e nelle compagnie aeree.

Dall’altra parte dell’Atlantico la Bce, secondo quanto confermato da Reuters, sta pensando a misure di sostegno alle attività economiche. Tra queste un’operazione di rifinanziamento a lungo termine indirizzata soprattutto a piccole e medie imprese, le più colpite dall’emergenza anche perché sono quelle che hanno maggiori difficoltà di accesso al credito.

In ogni caso la Presidente della BCE ha potuto garantire che l’Istituto da lei diretto è pronto a prendere misure specifiche ed adeguate’.