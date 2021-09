Usa, l'ombra del trading sulla Fed. Si dimettono Rosengren e Kaplan

La Federal Reserve Bank di Dallas ha annunciato ieri che il presidente Robert Kaplan si dimetterà dal suo incarico con effetto dall'8 ottobre. Kaplan ha riconosciuto in una dichiarazione rilasciata dalla banca che il suo trading di azioni lo ha distratto dal lavoro alla Federal Reserve. La comunicazione ha seguito la notizia che il presidente della Federal Reserve Bank di Boston Eric Rosengren andrà in pensione da giovedì, con circa nove mesi di anticipo, adducendo motivi di salute, poichè il veterano membro della Fed stava affrontando una controversia sul suo trading nei mercati finanziari.

Il suo pensionamento segue la recente rivelazione che Rosengren ha negoziato azioni e altri investimenti, contribuendo allo stesso tempo a stabilire la politica monetaria della Fed. Il trading di Rosengren, insieme a quello più significativo del leader della Fed di Dallas Robert Kaplan, ha allarmato alcuni osservatori della banca centrale. I moduli di divulgazione di Kaplan hanno mostrato molti milioni di dollari di trading di azioni e altri asset come futures del mercato azionario e fondi a reddito fisso che hanno avuto luogo da quando e' diventato leader della Fed di Dallas nel 2015.

Mentre i moduli di divulgazione della banca centrale richiedono ai funzionari di fornire le date per trading, il modulo di Kaplan si riferiva a "più" date e la sua banca si è rifiutata di fornire qualsiasi data di transazione. Kaplan ha anche rifiutato le richieste di interviste per parlare della sua attività di trading. Rosengren e Kaplan hanno affermato che mentre il loro trading era coerente con le regole interne della banca centrale, per evitare qualsiasi conflitto di interesse avrebbero venduto le loro azioni e spostato il denaro in contanti o fondi comuni di investimento diversificati.