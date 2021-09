Usa, la Fed: crescita in rallentamento in estate per la variante Delta

La ripresa economica Usa durante l'estate è stata frenata dalla ripresa dei casi di covid-19 che, assieme alla diffusione della variante Delta, secondo la Federal Reserve, ha costretto i consumatori a ritirarsi dal fare viaggi o dal cenare fuori. I problemi di approvvigionamento e la carenza di manodopera hanno rallentato la crescita in alcuni settori come le vendite di auto o case, afferma la Fed. Il rapporto, noto come Beige Book, raccoglie aneddoti da aziende di tutto il Paese. "La decelerazione dell'attività economica è stata in gran parte attribuibile a un calo dell'attività di ristoranti, viaggi e turismo nella maggior parte dei distretti, che riflette i problemi di sicurezza dovuti alla variante Delta", spiega il rapporto. I datori di lavoro hanno continuato ad avere difficoltà a trovare lavoratori, una circostanza che sta frenando l'attività commerciale. In risposta, le aziende hanno aumentato i salari e offerto bonus e orari flessibili. In alcune parti del Paese, le aziende hanno rinviato i piani per tornare al lavoro alla luce della nuova variante, afferma il rapporto. Gli aumenti dei prezzi hanno continuato a "essere costanti a un ritmo elevato", mentre le aziende sono alle prese con interruzioni nella catena di approvvigionamento e carenza di manodopera. Alcune aziende hanno affermato di anticipare "significativi aumenti dei loro prezzi di vendita nei prossimi mesi". La scorsa settimana, il Dipartimento del Lavoro ha riferito che le assunzioni hanno subito un brusco rallentamento ad agosto, poiché l'aumento dei nuovi casi covid ha intaccato la ripresa del mercato del lavoro.