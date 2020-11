Vaccino Moderna, le Borse europee corrono: bene Milano. Madrid maglia rosa

Le Borse europee, già toniche a inizio seduta, ampliano i guadagni e accelerano dopo l'annuncio da parte della casa farmaceutica Moderna che il suo vaccino contro il Covid-19, in fase avanzata di sperimentazione, ha un'efficacia del 94,5%. Secondo i risultati preliminari della sperimentazione, il vaccino in via di sviluppo è più facile da conservare e da trasportare rispetto a quello annunciato la scorsa settimana da Pfizer. Dura fino a 30 giorni nei frigoriferi di casa e a temperatura ambiente fino a 12 ore, secondo quanto riporta la stampa internazionale. Madrid (+3%) guida la corsa, Francoforte avanza dell'1,29%, Londra dell'1,79% e Parigi del 2,49%. Milano guadagna il 2,42%.