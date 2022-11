Venier (Snam): "Stoccaggi pieni al 95%, ma il prossimo inverno sarà difficile"

Venier (Snam): "Stoccaggi pieni al 95%, ma il difficile viene adesso"

"Il risultato conseguito è essenziale per il prossimo inverno e certamente non era ipotizzabile anche solo lo scorso luglio, quando il traguardo fissato al 90% sembrava di per sé molto sfidante". Ad affermarlo è Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, commentando il livello di riempimento degli stoccaggi della Stogit (società controllata al 100% da Snam) che ha raggiunto una percentuale del 95,2%, per un totale di 11,2 miliardi di metri cubi di gas naturale, ai quali si sommano i 4,5 miliardi di metri cubi di stoccaggio strategico.

Questo risultato, sottolinea Venier, "è stato possibile grazie a una azione 'di sistema' che ha visto coinvolti attivamente sia le diverse componenti del governo e di Arera, sia i principali operatori, oltre a Snam. Su questo fronte, da oggi, l’azione è già volta a ottimizzare l’erogazione invernale e a costruire, anche con le Fsru, le condizioni per la campagna della prossima estate quando sarà necessario anche sostituire i circa 2 miliardi di metri cubi di provenienza russa stoccati quest’anno".