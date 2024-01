Vietato abbandonare satelliti nello spazio: arriva la prima multa in orbita

Varata la prima multa per chi abbandona satelliti nello spazio

La crescente preoccupazione per l'affollamento dell'orbita terrestre e le conseguenze gestionali dei detriti spaziali hanno portato ad un rinnovato interesse nel rispetto delle normative spaziali. Come riportato da E-Gazette, un esempio emblematico di questa problematica è rappresentato dal caso del satellite EchoStar-7, un apparecchio spaziale appartenente a Dish Network, leader nel campo della televisione satellitare e pay TV negli USA.

Secondo quanto confermato da Patrizia Caraveo, astrofisica nota, in una dichiarazione rilasciata a Forbes Italia, il satellite, lanciato nel 2002, non è riuscito a raggiungere l'orbita destinata ai satelliti dismessi, nota come "orbita cimitero", a causa della mancanza di carburante. Dish Network aveva programmato di ritirarlo nel maggio 2022, ma per questa negligenza è stata penalizzata con una sanzione di 150mila dollari dalla Federal Communications Commission degli Stati Uniti.

Caraveo ha sottolineato la scarsità di spazio nell'orbita geostazionaria, cruciale per i servizi di comunicazione satellitare. Per ottenere l'approvazione al lancio di un satellite in questa zona, la FCC impone l'impegno a rimuovere il satellite a fine vita, trasferendolo in un'orbita più alta, non interferente con le operazioni correnti. La decisione di infliggere una multa a Dish Network, benché minima rispetto alla grandezza dell'azienda, rappresenta un passo importante per il rispetto delle norme spaziali.