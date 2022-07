Villa d’Este, 2022 anno record. Raddoppia il fatturato (70-75 mln)

Villa d'Este, un nuovo CEO e una nuova acquisizione hanno contribuito a confermare l’outlook positivo



Villa d'Este sugli scudi anche nel 2022 con un fatturato previsto tra 70 e 75 milioni di euro e con una crescita rispetto al periodo pre-pandemia del 35%. Non solo, c'è anche l'ipotesi di raddoppio se si guardano i dati dello scorso anno, quando Villa d’Este ha registrato 35 milioni, fatturato che ha permesso al gruppo per la prima volta di entrare nella top ten dell’hotellerie italiana occupando il decimo posto in classifica.

Un nuovo CEO e una nuova acquisizione hanno contribuito a confermare l’outlook positivo. Da aprile 2022, si legge su https://hotellerie.pambianconews.com, Davide Bertilaccio ha acquisito il ruolo di amministratore delegato per la storica realtà nata nel 1873, prendendo il posto di Danilo Zucchetti. “Per me è un privilegio essere a capo di una delle proprietà più iconiche a livello globale – ha dichiarato Davide Bertilaccio in una nota stampa -. Il mio obiettivo per Villa d’Este? Mantenerne il Dna proiettandola verso il futuro, con una ricerca e un’offerta attenta di esperienze emozionali per i nostri ospiti, molti dei quali clienti da tanti anni”.

Nello stesso periodo Villa d’Este ha ampliato la propria offerta con Villa Belinzaghi, immobile costruito sulle rive del Lago di Como adiacente l’hotel. Dopo 55 anni e diversi passaggi di proprietà, Villa Belinzaghi è tornata a far parte del complesso d’Este. La struttura si sviluppa su tre piani, con una superficie complessiva di 2.500 metri quadrati, circondata da un parco di 8.000 metri quadrati, costituendo il naturale proseguimento dell’hotel. “Questa acquisizione è sicuramente motivo d’orgoglio per noi. E’ un pezzo di storia che si ricongiunge a quella dell’hotel ed è estremamente importante nell’ottica dei piani di sviluppo, nonché del mantenimento della nostra eredità proiettandoci nel futuro” ha commentato Davide Bertilaccio.