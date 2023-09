Villeroy & Boch acquisisce Ideal Standard, ecco il valore dell'operazione

Villeroy & Boch sale tra i leader del settore bagno con l'acquisizion edi Ideal Standard

Villeroy & Boch AG firma un accordo per l’acquisizione delle società operative del gruppo Ideal Standard. Le azioni di Ideal Standard sono vendute da società gestite da Anchorage Capital Group e CVC Credit. Il prezzo di acquisizione è basato su una valutazione aziendale di circa 600 milioni di euro.

Come scrive Pambianco, a seguito della fusione, il fatturato della divisione Villeroy & Boch Bathroom & Wellness raddoppierà a 1,4 miliardi di euro. Includendo il business Dining & Lifestyle, il gruppo intero raggiungerà un fatturato di oltre 1,7 miliardi di euro (circa 995 milioni di euro nell’esercizio 2022). “Con questa fusione ora raggiungeremo i più grandi operatori del mercato europeo nel settore del bagno in termini di fatturato”, ha spiegato Frank Göring, CEO di Villeroy & Boch. “I nostri punti di forza complementari ci rendono ancora più competitivi e migliorano significativamente la nostra posizione strategica”.

“La fusione – continua il comunicato – creerà una rilevante combinazione tra consolidate strategie di vendita e marchi complementari. Villeroy & Boch ha una solida presenza geografica in Europa centrale e settentrionale così come in Asia, mentre Ideal Standard gode di un’eccellente reputazione con il suo portfolio di brand, in particolare in UK, in Italia e in Medio Oriente/ Nord Africa. Mentre le strategie di vendita di Villeroy & Boch si concentrano principalmente su una clientela privata di fascia alta, Ideal Standard possiede una particolare expertise nel mondo project che include anche il settore pubblico, il settore sanitario, il mondo dell’hôtellerie e gli immobili commerciali”.

Jan Peter Tewes, CEO di Ideal Standard, come scrive Pambianco, ha aggiunto che “Villeroy & Boch e Ideal Standard si completano a vicenda, in termini di prodotti ma anche in termini di brand, e trarranno vantaggio reciproco dai loro diversi canali di vendita”.