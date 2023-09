Generali, offerta per il 30% di Ir Top consulting, advisory per Ipo di Pmi

Generali, la trattativa con Ir Top Consulting entra nel vivo. Tutti i dettagli

Banca Generali è molto attiva e dopo essere entrata in Mainstreet Partners si appresta ad un nuovo investimento, questa operazione ha l'intento di allargare ulteriormente il ventaglio di servizi di advisory offerti alle imprese. Entro la fine dell'anno - si legge su Il Sole 24 Ore - il Leone punta ad acquisire una parte di IR Top Consulting. L'operazione prevede l’acquisto del 30% della società fondata da Anna Lambiase per allargare ulteriormente il ventaglio di servizi destinati alle imprese. Lambiase sarebbe inoltre in lizza per la presidenza di Cdp Venture Capital, divisione di Cassa Depositi e Prestiti specializzata negli investimenti in startup, dove affiancherebbe il futuro a.d.

Tornando all'accordo con Generali, - prosegue Il Sole - le trattative esclusive sarebbero in una fase molto avanzata e l'idea è di entrare con il 30% per poi salire ulteriormente, il completamento dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno. Generali è anche in attesa della licenza per operare in Svizzera, e questo eventuale nuovo acquisto andrebbe in quella direzione e rappresenterebbe un nuovo importante tassello per i servizi offerti ai clienti, in particolare a quelli di consulenza che guardano al loro patrimonio complessivo. Dal 2017 il gruppo ha abbracciato uno sviluppo di "architettura aperta" delle piattaforme attraverso l'acquisizione dal mercato di servizi verticali in grado di creare valore per i consulenti.