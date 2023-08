Visibilia, il mistero del boom in Borsa dopo il suicidio di Ruffino

Visibilia triplica il proprio valore in Borsa, il boom del titolo resta un mistero

Il suicidio di Luca Giuseppe Reale Ruffino render ancor più misteriosa la storia delle società appartenenti alla “galassia Santanchè”. Subentrato al ministro del Turismo nell’ottobre del 2022 al controllo di Visibilia Editore, alla sua morte anche i più esperti si aspettavano che il titolo subisse un duro colpo in Borsa.

Quel che è accaduto, però, è l’esatto contrario. Dopo il primo giorno di contrattazioni, lunedì 7 agosto, dopo la notizia del suicidio di Ruffino (avvenuto nella notte tra il sabato e la domenica precedenti), in cui Visibilia era crollata, ecco arrivare l’inaspettato. Come scrive Milano Finanza, già martedì 8 agosto la resurrezione, con scambi vigorosi sul titolo e un rialzo prodigioso. In sole quattro sedute di borsa Visibilia ha preso letteralmente il volo, passando da 0,38 centesimi a 0,75 centesimi.

Visibilia, in poche sedute è passato di mano quasi metà flottante

E questo exploit ha continuato anche questa settimana con il titolo ormai salito oltre la soglia degli 1,3 euro nella seduta di venerdì 18 agosto. Il rialzo ha più che triplicato il valore di mercato di Visibilia Editore. Un fenomeno piuttosto strano, questo, dato che senza più Ruffino, il quale si era preso fino al 46% delle azioni, non erano previste grandi speranze di mantenere in vita una società in una situazione economica piuttosto precaria tra perdite e debiti.