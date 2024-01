Vodafone e Fastweb scommettono su luce e gas: ecco cosa cambia

Vodafone e Fastweb esplorano il mercato energetico

Grandi novità in cantiere per Vodafone e Fastweb. Le giganti delle telecomunicazioni stanno per puntare su luce e gas sulla scia di WindTre, già attivo dal 2021 in questo settore grazie alla partnership con Acea. Come riportato dalla Stampa, al momento, rimangono ancora ignote le collaborazioni che entrambe le aziende stringeranno per offrire il servizio, così come le specifiche offerte commerciali che proporranno. Tuttavia, sembra che abbiano scelto l'approccio dei gestori energetici virtuali, puntando a commercializzare offerte personalizzate esclusivamente per la propria clientela, senza coinvolgersi direttamente nell'industria dell'energia.

Non è ancora certo se entrambe le aziende offriranno sia servizi energetici che servizi di connettività, o se sceglieranno di concentrarsi solo sull'energia elettrica. Nel caso di Vodafone proseguono le trattative per verificare la possibilità di un acquisto delle attività italiane da parte di Fastweb. La situazione di Vodafone nel settore delle telecomunicazioni in Italia è diventata sempre più complessa, con la società madre inglese aperta alla valorizzazione dei suoi asset italiani. Due i principali contendenti: Fastweb e Iliad, l'ultimo guidato dal francese Xavier Niel e attivo a livello internazionale.

Inoltre il prossimo 5 febbraio, Vodafone presenterà i suoi risultati finanziari dei nove mesi e probabilmente fornirà indicazioni per il 2024 riguardo le trattative per un consolidamento tra i gruppi di telecomunicazioni in Italia, una mossa attesa dal mercato che potrebbe beneficiare indirettamente sia Windtre sia la nuova Tim, quest'ultima focalizzata esclusivamente sui servizi dopo la vendita della sua rete al fondo Kkr.