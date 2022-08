Vola il prezzo del gas e in inverno sarà anche peggio

Vola il prezzo del gas e il peggio deve ancora arrivare

Continua la corsa del gas in Europa sulla scia dell'intensificarsi delle preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico. Al Ttf olandese, l'hub di riferimento per il gas naturale nel Vecchio continente, i contratti sul gas salgono del 10,54% a 243 euro per megawattora (MWh), vicino ai massimi degli ultimi sei mesi. Prima di oggi il prezzo del gas è stato più alto solo in due sessioni all'inizio di marzo, quando le sanzioni economiche contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina hanno sconvolto il mercato. Il primo e più evidente motivo è che l'estate torrida abbassa i livelli di acqua nei fiumi. Per questo è antieconomico il transito delle chiatte che trasportano combustibili, con le utility che devono quindi impiegare più gas per la produzione di energia in un momento in cui si riduce l'offerta dalla Russia.

I flussi di gas russo verso l'Europa attraverso alcune importanti rotte di gasdotti sono rimasti a livelli stabili, anche se decisamente bassi se paragonati allo scorso anno. I flussi attraverso il gasdotto Nord Stream 1 dalla Russia alla Germania erano pari a 14.604.119 kilowattora (kWh/h) alle 8:00, in linea con i livelli di ieri 15 agosto. Mosca ha tagliato i flussi sul gasdotto a solo il 20% della capacità il 27 luglio, citando lavori di manutenzione. Le candidature per i flussi di gas russi in Slovacchia dall'Ucraina attraverso il punto di confine di Velke Kapusany erano di circa 36,5 milioni di metri cubi (mcm) al giorno, poco più rispetto al giorno prima, secondo i dati dell'operatore di sistema ucraino.

Gazprom ha dichiarato che spedirà 42,2 milioni di metri cubi di gas in Europa attraverso l'Ucraina attraverso il punto di ingresso di Sudzha, in calo rispetto ai 42,9 milioni di metri cubi di ieri. Inoltre, i flussi di gas in direzione est attraverso il gasdotto Yamal-Europa verso la Polonia dalla Germania è aumentato, secondo i dati dell'operatore Gascade. Infine, i flussi di gas in uscita al punto di misurazione di Mallnow al confine tedesco sono stati 4.153.766 kWh/h, rispetto ai circa 2.520.000 kWh/h di lunedì.

L'allarme (interessato) di Gazprom

Gazprom non esclude che i prezzi del gas in Europa in inverno possano salire al di sopra dei 4.000 dollari per 1.000 metri cubi. Lo afferma il gruppo petrolifero russo in una nota citata dall'agenzia di stampa Interfax. Inoltre, Gazprom ha riferito che in 7 mesi e mezzo le forniture al mercato russo sono diminuite del 2%. Nella nota Gazprom osserva che i prezzi del gas hanno già superato i 2.500 dollari per mille metri cubi negli scambi spot in Europa e aggiunge: "Secondo stime prudenti, i prezzi supereranno probabilmente i 4.000 dollari per mille metri cubi quest'inverno se la tendenza continua". Gazprom rileva inoltre che le riserve negli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas europei sono state rifornite di 48,6 miliardi di metri cubi al 14 agosto, secondo Gas Infrastructure Europe. Le aziende dovranno pompare altri 23,8 miliardi di metri cubi per raggiungere il livello di riempimento dell'inizio della stagione offtake 2019-2020.