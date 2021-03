Volkswagen taglia altri 5.000 lavoratori. Costo: 500 milioni

La crisi del mercato automobilistico potrebbe spingere Volkswagen a tagliare altri 5.000 posti di lavoro in Germania. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando il quotidiano teutonico Handesblatt. La casa automobilistica aveva annunciato in dicembre di voler raggiungere un accordo con i sindacati entro la fine del primo trimestre per abbassare i costi del 5% entro il 2023, liberando così risorse per i veicoli elettrici. Sforbiciata da aggiungere a una riduzione dei costi di approvvigionamento del 7% nei prossimi due anni.

In un comunicato stampa, il gruppo ha annunciato un accordo con i sindacati che prevede che "fino a 900 dipendenti" optino per una formula di pensionamento anticipato a breve termine, mentre un "numero a quattro cifre", da 2.000 a 4.000 dipendenti, lascerebbe l'azienda nell'ambito di un piano di progressiva cessazione dell'attività

Il costo straordinario della manovra si aggirerebbe intorno ai 500 milioni di euro già accantonati. Eventuali assunzioni del colosso tedesco delle quattroruote verrebbero effettuate solo in aree come l'information technology e il software.