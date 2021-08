Vonovia, Opa su Deutsche Wohnen: 19 miliardi per il colosso Ue del mattone

Vonovia ci riprova con Deutsche Wohnen. Il gruppo immobiliare leader del mercato tedesco lancia la sua nuova offerta pubblica, "l'ultima", per acquistare il suo concorrente Deutsche Wohnen. Si tratta di un'offerta dal valore di oltre 19 miliardi di euro e segue a due proposte fallite per formare il primo gruppo immobiliare europeo.

Ora Vonovia offre 53 euro per azione, un euro in più rispetto alla precedente operazione, conclusa con un insuccesso a fine luglio. Quella lanciata oggi è la "migliore e ultima offerta", ha detto Vonovia in una nota. E', quindi, "escluso un aumento di prezzo", così come un nuovo tentativo in caso di fallimento.

La precedente offerta era fallita perchè il tasso di accettazione finale aveva raggiunto il 47,62%, meno del 50% necessario per il successo dell'operazione. La soglia di accettazione rimane fissata al 50% per la nuova offerta, la cui scadenza è prevista alle 22 del 20 settembre prossimo.