Vuelta Production si prende un pezzo di Piper Film, la casa di produzione che conta fra i suoi azionisti anche Guido Brera (Chora Media) 

Vuelta Productions sale al 30% di Piper Film e diventa il secondo azionista

Il gruppo cinematografico irlandese-iberico Vuelta Productions (Vp), guidato da Jerome Levy e David Atlan-Jackson, dopo aver due anni fa rilevato l’italiana Indian Prodution mette un altro un piede importante in Italia salendo al 30% di Piper Film. Quest’ultima è la casa di produzione di film lanciata nello scorso maggio da Massimiliano Orfei e Luisa Borella (ex manager di Sky) e che conta fra i suoi azionisti col 12% la Be Water, un altro producer che fa capo al finanziere-scrittore Guido Brera e che possiede tramite la Be Content il brand di podcast Chora Media.

Qualche giorno fa, infatti, a Milano davanti al notaio Antonio Jacopo Piccolo si sono presentati Orfei quale presidente della Camocali (di cui è socio al 51% con la Borella al 27,5%) azionista con l’82% circa di Piper Film e Levy per Vp, già socio con il 6% circa. E’ stato trascritto un atto di cessione quote con cui Camocali ha venduto a Vp un altro 23,7% della casa di produzione, che è stato pagato 1,12 milioni di euro. Vp è diventato così il secondo azionista.

Non solo, perché nella stessa occasione Orfei ha guidato un’assemblea straordinaria dei soci che ha deliberato sia l’entrata di Levy nel consiglio d’amministrazione di Piper Film sia un aumento di capitale del nominale da 45mila a 48mila euro con un sovrapprezzo di 3,37 milioni, quindi per complessivi 3,4 milioni. Camocali e Be Water hanno rinunciato alla sottoscrizione che invece è stata subito interamente effettuata da Vp e quei 3,37 milioni sono finiti a riserva.