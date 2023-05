Warren Buffett incorona il suo erede: Greg Abel è il nuovo oracolo di Omaha

Warren Buffett sceglie Greg Abel come suo successore, guiderà il colosso energetico BHE

L’imprenditore Warren Buffett, il più grande investitore di valore di sempre, ha scelto il suo successore. Dal pulpito della convention annuale della Berkshire Hathaway, infatti l’economista statunitense ha lasciato intendere, con la schiettezza ironica che lo contraddistingue, chi prenderà le redini del suo lascito in fatto di affari: “Lui fa tutto il lavoro e io prendo gli applausi. Per adesso va bene così”. Il messaggio annunciato dal filantropo americano, agli occhi dei 17mila investitori e tifosi riuniti nella grande arena sportiva del Nebraska come una nomina ufficiale.

Chi è Greg Abel, il “nuovo oracolo di Omaha”

Il nuovo Buffett - ammesso ne esista uno - sarebbe Greg Abel, alla guida della Berkshire Hathaway Energy (BHE), di cui è amministratore delegato dallo scorso anno. La società in questione è una sussidiaria della conglomerata Berkshire Hathaway e si occupa di produrre e distribuire elettricità derivante anche da fonti naturali (comprese l'eolico e il solare). Nel 2020 la società è stata stimata per un valore di oltre 100 miliardi di dollari. Attualmente Abel risulta designato come successore ufficiale della Berkshire Hathaway.