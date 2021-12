Weibo multata per informazioni illegali, il Twitter cinese crolla a Hong Kong

Weibo, il social network cinese dopo le sanzioni è crollato di oltre il 9% alla Borsa di Hong Kong

La piattaforma social più utilizzata in Cina, Weibo, è stata multata dall'ente regolatore di Internet in Cina per la pubblicazione di informazioni illegali, in violazione della legge sulla protezione dei minori e di altre leggi e regolamenti. Il Twitter cinese, controllato dalla censura, ha ordinato di "rettificare immediatamente e trattare seriamente con le persone responsabili pertinenti", spiega in una nota la CyberSpace Administration of China, e l'ente a vigilanza di internet in Cina ha imposto una multa di tre milioni di yuan (418 mila euro) al social network.

Dall'inizio dell'anno fino al mese scorso, la Cyberspace Administration ha imposto 44 sanzioni a Weibo per un totale di 14,3 milioni di yuan (1,99 milioni di euro). Le piattaforme del web "devono svolgere seriamente le loro principali responsabilità'", si legge nella nota, "migliorare i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni" e "rafforzare la gestione delle informazioni rilasciate dagli utenti", e non fornire una piattaforma per le " informazioni illegali".

La multa a Weibo e' l'ultima in una serie di sanzioni inflitte ai gruppi del tech in Cina, sottoposti a un giro di vite a partire dalla scorsa estate per favorire un internet "civilizzato". Il titolo Weibo, che settimana scorsa si e' quotato a Hong Kong, è crollato di oltre il 9% alla notizia della multa inflitta dall'ente regolatore di Internet, e ora viaggia su un ribasso del 5,59%.