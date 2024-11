Whirlpool, brutte notizie per l'industria: Beko pronto a tagliare 2 mila posti. Mimit rifiuta il piano industriale: "Non condividiamo"

Cattive notizie emergono dal tavolo di una delle numerose crisi industriali italiane. L'ex Whirlpool, ora Beko Europe, annuncia ai sindacati 1.935 esuberi in tutta Italia, comprendenti operai e 718 impiegati.

È prevista la chiusura entro la fine del 2025 degli stabilimenti di Siena e Comunanza (Ascoli Piceno), oltre alla linea del freddo a Cassinetta (Varese). Tuttavia, il Mimit, il Ministero delle Imprese guidato da Adolfo Urso (assente al tavolo), respinge il piano.

Le chiusure e gli esuberi fanno parte del piano per l'Italia comunicato dalla multinazionale turca. Questo annuncio giunge dopo 12 anni di cassa integrazione tra ex Whirlpool e Beko Europe.

“Non condividiamo e non possiamo accettare il piano presentato oggi dai vertici di Beko Europe. Faremo rispettare la golden power, che per noi significa tutelare l’occupazione”.

Così il sottosegretario con delega alle crisi d’impresa, Fausta Bergamotto, dopo l’illustrazione del piano di trasformazione industriale di lungo periodo da parte dei rappresentanti del Gruppo Beko Europe, società nata dall’acquisizione di Whirlpool Europa da parte dell'azienda turca Arçelik, attiva nella produzione e nel commercio di elettrodomestici.

“Non accetteremo conclusioni che non siano condivise con le organizzazioni sindacali”, ha inoltre aggiunto Bergamotto a conclusione del tavolo con proprietà e organizzazioni sindacali. “Eserciteremo ogni tipo di azione possibile affinché la proprietà cambi strategia e, se necessario, ricorreremo anche all’azionista di riferimento di Beko Europe per chiedere il rispetto degli interessi del nostro Paese”, ha concluso.

Beko Europe ha presentato oggi a Roma, nel corso di un incontro in sede sindacale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il piano di trasformazione delle attività italiane.

L’incontro fa seguito a quello avvenuto lo scorso 7 novembre, durante il quale l’azienda aveva illustrato le criticità strutturali e macroeconomiche emerse dall’analisi condotta sull’attuale base produttiva e di business, nel contesto congiunturale nazionale ed europeo del settore.

Il piano comunicato nella giornata odierna rappresenta, a valle dell’analisi di tutti gli scenari possibili, una soluzione concreta che permetterà una presenza stabile e di lungo periodo in Italia, grazie ad un assetto che riflette le mutate condizioni del mercato globale, il difficile scenario competitivo cui il settore è sottoposto in Europa, dovuto alla perdurante concorrenza dei produttori dell’Estremo Oriente (in particolare dalla Cina) ed il mutato livello di domanda che ha condotto nel corso degli ultimi anni ad un livello di capacità produttiva di alcuni stabilimenti significativamente al di sotto del necessario equilibrio economico-finanziario.

Il piano punta a rendere la produzione e le attività che resteranno in Italia sostenibili e profittevoli nel lungo periodo. Attualmente, gli stabilimenti italiani operano al di sotto del 40% della capacità installata, oltre il 20% in meno rispetto al 2017 (anno in cui il mercato europeo registrava gli stessi volumi di vendita attuali), e generano perdite annue significative, nell’ordine di decine di milioni di Euro, da oltre sette anni. L'obiettivo del piano è preservare una solida base manifatturiera in Europa, che possa contare sulla strategicità delle attività italiane nel contesto globale di Beko.

L’Italia rivestirà un ruolo centrale nella strategia globale di Beko per la categoria Cottura (Cooking). Saranno infatti qui localizzate le attività globali di Ricerca e Sviluppo (R&D) per il Cooking, il Centro Globale di Design Industriale e saranno rafforzati gli investimenti per la produzione di piani cottura, forni e microonde da incasso. Complessivamente, gli investimenti in nuovi prodotti e nell’innovazione dei processi produttivi, attraverso robotica, automazione della logistica interna e digitalizzazione, ammontano a oltre 110 milioni di Euro, contribuendo in maniera significativa alla centralità del Made in Italy.

A conferma dell’importanza della base produttiva del Cooking in Italia, è previsto che, presso gli stabilimenti di Melano (AN) e Cassinetta di Biandronno (VA), siano localizzate produzioni di nuovi prodotti a marchio Beko, attualmente non presenti nel portafoglio prodotti globale.