Whirlpool "attivera' la cig Covid" per i lavoratori dello stabilimento di Napoli dall'inizio di gennaio alla fine di marzo prossimi, quando scadra' il blocco dei licenziamenti. Lo afferma la sottosegretaria al Mise, Alessandra Todde, al tavolo in corso al ministero dello Sviluppo economico. Inoltre, aggiunge, "l'azienda si e' resa disponibile ad anticipare la cassa integrazione come da accordi".