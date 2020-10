Whirlpool Napoli, lettera del big Usa: "Stop della fabbrica da novembre"

E' arrivata anche via sms la lettera con cui l'azienda congeda i lavoratori di Whirlpool. Datata oggi, informa che la direzione di Whirlpool Emea Spa comunica la "cessazione di tutte le attività produttive presso lo stabilimento di Napoli, con effetto alle ore 00:01 del primo novembre 2020. Da tale momento i dipendenti saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il sito, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere".

"Con effetto dal 1 novembre, l'azienda paghera' la piena retribuzione ai dipendenti fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data - si legge ancora - l'accesso ai locali aziendali sara' consentito soltanto previa richiesta scritta autorizzata dalla direzione, per i soli fini del legittimo esercizio dei diritti sindacali derivanti dal Ccnl o altre comprovate esigenze personali, e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza vigenti. Qualsiasi accesso non autorizzato sara' perseguito a termini di legge".

"Il Governo ha messo a disposizione dell'azienda molteplici incentivi da sfruttare partendo dalla decontribuzione del costo del lavoro, compresa la disponibilita' della Regione Campania per la reindustrializzazione. Si e' ragionato anche di contratto di sviluppo, di tutto quello che c'era da mettere a disposizione, anche cose che non si potevano fare in passato. Ma ieri la Whirpool, tramite Marc Blitzer, amministratore delegato di Whirlpool Corporation, ha fatto sapere che, pur comprendendo la situazione ribadisce che non riesce a confermare una produzione a Napoli che sia in grado di competere con gli altri Paesi", ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ai sindacati nel corso dell'incontro in videoconferenza sulla vertenza Whirlpool.

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha spiegato che il Governo non ha "strumenti cogenti" per impedire il disimpegno del gruppo Usa da Napoli ma ha assicurato che rimane il tavolo permanente di crisi al Mise.