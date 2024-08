Wizz Air rimborsa i voli cancellati a Ferragosto: la decisione comunicata a Enac

Wizz Air a Enac: previsti rimborsi per i passeggeri dei voli cancellati Madeira-Roma di Ferragosto

Dopo la cancellazione dei voli da Roma a Madeira e da Madeira a Roma (causa forte vento) dal 15 al 18 agosto scorso, la compagnia Wizz Air offre un pacchetto comprensivo delle spese sostenute per alloggio, trasporto e pasti a tutti coloro che sono "rimasti a piedi" in quei giorni. Lo ha comunicato all'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) la stessa Wizz Air durante un incontro avvenuto questa mattina, venerdì 30 agosto. I clienti interessati dovranno presentare una richiesta di rimborso, comprensiva delle ricevute necessarie, attraverso il sito di Wizz Air.

Wizz Air si rammarica per l'inconveniente subito dai passeggeri e assicura che il suo personale ha fatto tutto il possibile per soddisfare le loro esigenze. Ciò ha incluso anche l'organizzazione di un volo di emergenza in quella che è stata una situazione straordinaria, al di fuori del controllo della compagnia aerea, e che ha comportato numerose cancellazioni e deviazioni di voli nell'arco di diversi giorni. La sicurezza dei suoi passeggeri e dell'equipaggio rimane la massima priorità di Wizz Air.

Sì perché in quel Ferragosto 2024 c'erano "venti straordinari" che travolgevano "un aeroporto fra i più complicati al mondo e che necessita, per l'atterraggio, di piloti preparati", afferma Yvonne Moynihan, corporate & Esg Officer di Wizz Air che, in conferenza stampa, ritorna su quanto accaduto sull'isola portoghese: il maltempo infatti ha costretto, dal 15 al 18 di agosto, centinaia di persone ad accamparsi nell'aeroporto "Cristiano Ronaldo" di Funchal.

"Abbiamo tentato di far atterrare almeno due aerei solo il 15 agosto - continua la manager della compagnia ungherese - ma sono stati entrambi dirottati verso altri scali. Abbiamo fatto ciò che potevamo, tenendo in considerazione anche del periodo di alta stagione". La manager ha anche ribadito come "appena possibile, 207 passeggeri sono stati imbarcati nel volo di emergenza (decollato alle 14:38 da Funchal, ndr) giunto sull'isola per riportare i viaggiatori in Italia", e ribadendo la delusione dell'azienda "nell'aver atteso 30 persone che non si sono presentate all'imbarco".