WRM Group accelera il piano di ristrutturazione del gruppo Kipre

Kipre Holding S.p.A. ha approvato in data 10 maggio 2021 il bilancio consolidato del Gruppo Kipre per l’anno 2020. Il Gruppo Kipre a fronte di un fatturato di 83,8 milioni di Euro e un margine lordo negativo di oltre 30 milioni di Euro registra un utile consolidato pari a 38,4 milioni di Euro grazie ad un risultato straordinario positivo di 71 milioni di Euro. Il patrimonio netto consolidato è pari a Euro 18,4 milioni.

Il bilancio del 2020 riflette il percorso lungo e travagliato che il Gruppo Kipre ha trascorso e che ha trovato soluzione nell’omologa da parte del Tribunale di Trieste di un accordo di ristrutturazione ex art 182-bis nell’ottobre scorso e il conseguente acquisto da parte del Gruppo WRM. Il Gruppo WRM (gruppo di investimento indipendente specializzato in Private Equity, Real Estate e Special Situations) oggi rinnova il proprio impegno al successo del Gruppo Kipre accelerando le scadenze del piano di ristrutturazione attraverso il pagamento anticipato di 22 milioni di Euro al ceto bancario, e ai creditori commerciali aderenti per un importo di circa 5 milioni di Euro.

Raffaele Mincione, Principal del Gruppo WRM, commenta: “Le prossime tappe dello sviluppo industriale del Gruppo Kipre passeranno per crescita organica e inorganica, con alcune potenziali operazioni di M&A già identificate.”