Young Global Leader, Erica Alessandri unica italiana tra i 112 leader under 40

Vengono da 56 Paesi e tra di loro c’è anche l’italiana Erica Alessandri, Board Member e Digital Product Manager di Technogym: sono i 112 giovani leader under 40 scelti dal world Economic Forum per il 2021 appartenenti ai settori delle arti, della politica, del sociale, della ricerca e del business.

Erica Alessandri è stata nominata in base alla sua esperienza internazionale con Technogym nell’innovazione digitale applicata al wellness e alla salute, ma anche per l'impegno nella family legacy.

“Sono onorata di entrare a far parte dei Young Global Leaders, una community internazionale di giovani che si stanno distinguendo nel mondo della scienza, della cultura e del business, e di lavorare con loro su iniziative concrete per un futuro migliore e più sostenibile. Non vedo l’ora di iniziare a collaborare con i miei coetanei e portare il mio contributo personale e le conoscenze acquisite negli anni nei settori salute, wellness e digital sia con Technogym che nelle mie esperienze personali” ha commentato.