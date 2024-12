Zalando scivola in Borsa, l'acquisto del principale competitor tedesco non piace ai mercati

Zalando lancia la sua offensiva contro Shein e Temu con l’acquisizione di About You

Zalando ha annunciato l’acquisizione di About You, una delle sue principali concorrenti nel mercato europeo dell’e-commerce, con un’operazione da 1,1 miliardi di euro. Con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione nel commercio online, la piattaforma tedesca di e-commerce sta cercando di coprire una fetta maggiore del mercato della moda e dello stile di vita.

Fondata nel 2008 a Berlino, Zalando è cresciuta fino a servire oltre 50 milioni di clienti in tutta Europa. Nel corso degli anni, ha acquisito diverse aziende, come Highsnobiety e Meepl, raccogliendo quasi 470 milioni di euro in finanziamenti. Ora, l'accordo prevede l'acquisto del 100% delle azioni di About You, con un prezzo per azione di 6,50 euro, ma dovrà prima essere approvato dalle autorità europee. Se tutto andrà a buon fine, l'operazione sarà conclusa nel 2025. About You, fondata nel 2014 come filiale del Gruppo Otto, ha attualmente oltre 12 milioni di clienti. Ma nel mirino di Zalando c'è soprattutto l'obiettivo di contrastare la sempre più crescente concorrenza delle piattaforme cinesi, come Shein e Temu, che stanno spingendo il fast-fashion a livelli sempre più aggressivi in Europa mettendo sotto pressione anche le piattaforme di e-commerce.

Tuttavia, dopo l'annuncio, il mercato ha reagito alquanto negativamente, con il titolo Zalando che ha perso il 6,5% in Borsa. Ma nulla di così negativo per la tedesca che ha confermato le sue stime di crescita per il futuro, prevedendo un aumento dei ricavi tra il 5% e il 10% entro il 2028, con un margine operativo netto tra il 6% e l’8%, anche grazie all’acquisizione di About You.